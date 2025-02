TIVOLI – “Mani in Rete”, le associazioni per disabili fanno squadra

Favorire la conoscenza reciproca e stimolare un primo scambio di esperienze tra le diverse realtà associative.

E’ l’obiettivo di “Mani in Rete”, il progetto dell’associazione “Il Mondo Dei Numeri Primi” per creare appunto una rete tra tutte le onlus per disabili dell’hinterland tiburtino.

Il progetto verrà presentato domani, mercoledì 19 febbraio, alle ore 15.30 presso l’Hotel Cristallo Relais di Via Maremmana Inferiore km 0,500, a Villa Adriana, quartiere di Tivoli.

Promotrici di “Mani in Rete” sono Elvira Felli e Stefania Marino, socie dell’Associazione APS “Il Mondo dei Numeri Primi” presieduta da Francesco Petrosino.

L’iniziativa è volta a favorire la collaborazione tra le diverse realtà associative del territorio che operano a sostegno delle persone con disabilità o che si trovano in una condizione di fragilità in ambito sociale, educativo, culturale, mettendo in luce le specificità e le risorse di ciascuna.

Un progetto pensato per dar vita a sinergie operative in uno spirito di solidarietà e reciprocità.

Domani saranno illustrati le finalità e gli obiettivi del progetto.

“Il nostro intento – spiegano Elvira Felli e Stefania Marino – è quello di creare uno spazio di confronto in cui ciascuna associazione possa presentare le proprie attività, progetti e buone pratiche favorendo, così, un arricchimento reciproco e la possibilità di instaurare collaborazioni future.

Crediamo fermamente che il dialogo e la cooperazione siano strumenti fondamentali per crescere insieme e rispondere con maggiore efficacia alle sfide del tempo.

Sarebbe per noi un onore poter condividere questa occasione con tutte le associazioni del territorio, certe che l’incontro sarà una preziosa opportunità di crescita collettiva”.