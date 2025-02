MONTEROTONDO – “Parco Urbano Ferroviario”, via alla riqualificazione dello Scalo

Inizieranno martedì 25 febbraio, in diversi luoghi di Monterotondo Scalo, gli interventi di realizzazione del “Parco Urbano Ferroviario”, lavori pari a 5 milioni 912.621 euro finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR ) nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare ( PINQuA ) finalizzato alla riduzione del disagio abitativo nelle periferie.

Sono previsti spazi per gli animali, giochi per bambini, skate park, panchine e aree pic-nic, tanto verde a disposizione.

Il progetto del Parco urbano ferroviario e il Parco archeologico si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione dello Scalo col restyling della stazione ferroviaria.

Gli interventi prevedono lavori in sei aree nella zona compresa tra via Guevara, via Monte Circeo e Via dell’Artigianato, dove verrà realizzata una grande piazza urbana per eventi con rampe e gradoni fino alla Torre Civica, sede del Museo Storico, di Polizia Locale, Anagrafe e altri servizi comunali.