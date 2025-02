Domenica a Faleria le poesie di Rita Golino e Luigi Modesti

Domenica 23 febbraio a Faleria (VT), alle ore 17.30, presso la splendida Sala della Misericordia, in Piazza degli Anguillara, nel cuore del centro storico, si svolgerà un evento in cui a farla da padrone sarà la Poesia, in occasione della presentazione dei libri “Inchiostro bianco per poesie in cornice” di Rita Golino e “Frammenti dei giorni” di Luigi Modesti, editi da EMIA Edizioni.

Le poesie che compongono questa raccolta sono un inno alla vita e al tempo che ne misura ogni pas-saggio e che ogni passaggio scrive in maniera indelebile nel cuore di ciascuno di noi.

Dialogherà con Rita Golino e Luigi Modesti la divulgatrice culturale Marianna Mariotti.

Leggeranno versi tratti dai libri gli attori Davide De Luca e Nicola Panetta. Delizieranno il pomeriggio la chitarra di Gian Nicola Belcastro e il clarinetto di Gabriele Cipriani.

Effettuerà una recensione in presa diretta la giovane promettente poetessa Ludovica Ricotta. Saluti istituzionali del Sindaco di Faleria Walter Salvadori.

Introdurrà il Consigliere comunale Nicola Rinaldi.

“L’appuntamento ˗ afferma Nicola Rinaldi ˗ sarò l’occasione per conoscere da vicino due autori locali che con le loro poesie colorano la vita quotidiana di noi lettori, che con i loro versi aiutano a renderla emozionante, coinvolgente e partecipata. Più di quanto si pensi.

Dal momento che la poesia è lo strumento per dare voce al cuore e alla testa di ognuno di noi”.