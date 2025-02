TIVOLI – Incontro tra le Associazioni del progetto “Mani in Rete”

Si è svolto mercoledì 19 febbraio, presso l’Hotel Cristallo di Villa Adriana grazie all’ospitalità offerta da Giuseppina Cofini, l’incontro inaugurale del progetto “Mani in rete” promosso da Elvira Felli e Stefania Marino dell’associazione APS “Il Mondo dei numeri primi” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’evento ha visto la partecipazione di numerose realtà associative del territorio nonché la presenza di rappresentanti della Caritas, dei Lions e del Rotary di Tivoli.

L’incontro si è caratterizzato per un clima di grande collaborazione e apertura, in cui ogni referente ha avuto pari spazi per raccontare le proprie attività, finalità e problematiche, e per uno scambio libero e proficuo di esperienze e risorse.

Ogni realtà è stata ascoltata con attenzione e forte è emerso il desiderio delle associazioni presenti di operare in sinergia, ciascuno con le proprie competenze e peculiarità, nella convinzione che una attività coordinata ed unitaria potrà essere di enorme beneficio a tutti gli attori sul campo.

La condivisione è stata arricchita dalla presenza di rappresentanti del mondo scolastico che hanno portato il loro punto di vista su come le realtà educative e sociali possono lavorare insieme per costruire insieme un tessuto solido e inclusivo.

In un’atmosfera positiva e’ stato deciso che il prossimo passo sarà la creazione di un canale online per facilitare la condivisione di idee, progetti e eventi tra le associazioni.

Inoltre si è programmato un nuovo incontro per formalizzare la Rete delle Associazioni, con la costituzione di un tavolo tecnico che si occuperà di sviluppare obiettivi comuni di lavoro e di interagire con le istituzioni .

Il progetto “Mani in rete” ha così avviato una importante fase di collaborazione che potrà rafforzare il lavoro di ciascuna associazione e offrire un supporto concreto alla comunità.