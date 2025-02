MORICONE – Latin Style, Laura Druta vince i Campionati Italiani Assoluti

Ha 51 anni, ma quando entra in pista è un’esplosione di ritmo e passione.

Così sabato 15 febbraio Laurenta Niculina Druta si è classificata prima ai Campionati Italiani Assoluti 2025 di Latin Style Categoria Over 50 organizzati dalla Federazione Italiana Danzasportiva e Sport Musicali presso il Play Hall di Riccione.

Laurenta Niculina Druta sul podio più alto a Riccione

Per “Laura”, atleta della scuola di ballo “ASD Flanik Dance Academy” di Monterotondo Scalo, il successo di sabato scorso è soltanto una conferma del suo talento già espresso il 16 e 17 febbraio 2024 a Riccione in occasione del Campionato Nazionale Assoluto Latin Style 2024, dove aveva già conquistato il primo posto da sola con 4 balli su 4 vincendo anche nel duo sincronizzato Latin Style over 31 insieme all’amica e connazionale Verginia Iacobita (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nata a cresciuta in Romania, dove lavorava come barista e commessa, Laurenta Niculina Druta ha 51 anni, è arrivata in Italia nel 2002 all’età di 28 anni e attraverso un’amica si è stabilita a Moricone dove oggi convive e lavora insieme al suo compagno Natale Tonelli, ex Presidente della Polisportiva Moricone Calcio e titolare del “Las Vegas Bar Sala Giochi”.

Fin da bambina sognava davanti alla tv di diventare un giorno la regina dei balli latino-americani. Ma i soldi in casa erano pochi, per cui il sogno è rimasto tale fino all’arrivo a Moricone all’età di 28 anni.

Il sogno di “Laura” ha iniziato a concretizzarsi soltanto nel 2018, all’età di 44 anni, dopo l’incontro ad una festa in paese con Verginia Iacobita, anche lei romena e appassionata di danze latino-americane, ma patentata.

Tra le due è nata un’amicizia e hanno cominciato insieme a prendere lezione a Moricone, poi a Palombara Sabina e infine a Tivoli.

Un sodalizio, quello tra le due ballerine romene, risultato vincente nel 2022 in occasione del Campionato Mondiale disputato ad Atene in Grecia e dove Laurenta e Verginia si laurearono vice campionesse nel duo sincronizzato over 31.

Da allora “Laura” ha spiccato il volo nel Latin Style.