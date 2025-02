TIVOLI – Regala cucciolo non svezzato su Facebook: multa da 500 euro

A soli 45 giorni di vita, non ancora svezzati e senza microchip, alcuni cuccioli venivano regalati online.

Ma i responsabili della cessione illegale sono stati rintracciati e colpiti da una maxi multa, mentre l’unico cagnolino affidato in adozione è stato restituito alle cure della mamma.

E’ accaduto oggi, mercoledì 26 febbraio, ad una coppia di Tivoli.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la scorsa settimana l’uomo e la donna avevano pubblicato su Facebook un post in cui annunciavano l’intenzione di voler donare 8 cuccioli meticci di taglia grande, nati dall’incrocio tra un pastore tedesco e un molossoide da meno di 60 giorni.

In Italia è una violazione della legge che prevede invece la cessione di cuccioli esclusivamente dopo 60 giorni dalla nascita, periodo minimo fisiologicamente indispensabile per il contatto fra cucciolo e madre per consentirne lo svezzamento.

Il caso non è sfuggito alle Guardie Zoofile dell’Accademia Kronos Valle Aniene che stavano investigando su alcuni annunci online. In qualità di pubblici ufficiali, gli ispettori si sono immediatamente attivati per il rintraccio della coppia e oggi pomeriggio è scattato il controllo nell’abitazione.

Sette cuccioli erano ancora in casa con la mamma, mentre un ottavo cagnolino era già stato donato.

A quel punto, le Guardie Zoofile hanno rintracciato la persona che lo aveva adottato invitandola a riportarlo insieme al resto della cucciolata almeno fino al compimento del 60esimo giorno.

Dagli accertamenti è emerso che tutti i cuccioli non erano microchippati.

Così nei confronti della coppia è stata elevata una sanzione amministrativa di 500 euro per la cessione illegale.

Le Guardie Zoofile dell’Accademia Kronos Valle Aniene continuano il monitoraggio sui Social di cessioni illegali primo dei 60 giorni al fine di garantire adeguati standard di benessere animale.

A tal proposito, l’Accademia Kronos Valle Aniene rammenta alla cittadinanza le Linee Guida regionali che prevedono l’obbligo di impianto del microchip entro 60 giorni dalla nascita, e comunque prima della cessione a qualsiasi titolo dell’animale, oltre all’iscrizione all’anagrafe regionale canina.