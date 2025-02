GUIDONIA – Calcio, il sogno è realtà: rossoblù in finale di Coppa Italia

E’ finita 5 a 0.

Un risultato netto che corona un sogno: il Guidonia Montecelio 1937 Fc è in finale di Coppa Italia di Serie D e affronterà il Ravenna in una partita che vale l’eventuale inserimento nella graduatoria del ripescaggio per la promozione in serie C.

Oggi pomeriggio, mercoledì 26 febbraio, allo stadio comunale di Guidonia la formazione rossoblù di Ginestra ha dominato la partita col Martina e ampiamente meritato di raggiungere la finale di Teramo.

Allo stadio comunale di Guidonia circa 1.500 spettatori per la semifinale di Coppa Italia Serie D

Davanti a circa 1.500 spettatori, tra cui 120 tifosi arrivati da Martina Franca, il Guidonia Montecelio 1937 Fc va in gol al 3’ del primo tempo con Mastrantonio e al 18’ trova anche il raddoppio con Spinosa.

Squadra cinica e spietata, poco dopo la mezzora Taunkara fa il tris sul filo del fuorigioco.

Nel secondo tempo i rossoblù trovano il poker ancora con Taunkara e al 26’ dal dischetto fa centro il neo-entrato Calì.

Al triplice fischio esplode la gioia dei ragazzi del Guidonia, che coronano il sogno Coppa Italia del patron Mauro Fusano raggiungendo l’ambita finale al termine di una partita perfetta.

Per alzare la Coppa Italia ora c’è da battere il Ravenna.