TIVOLI – Si riaccende l’illuminazione al quartiere “Il Giglio”

A mandare in black out il quartiere sono stati i predoni di rame che a maggio 2024 avevano rubato i cavi elettrici.

Da allora sono trascorsi nove mesi e oggi, mercoledì 26 febbraio, è tornata la pubblica illuminazione in Via delle Gardenie e Via Gallotti, nel quartiere residenziale alla periferia di Tivoli denominato “Il Giglio”.