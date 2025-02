TORRICELLA IN SABINA – Vandali in azione, distrutti 400 metri di tubazione

Distrutta una condotta provvisoria installata per la riparazione di una perdita occulta nel comune di Torricella in Sabina, comune di 1.285 abitanti in provincia di Rieti.

Ad annunciarlo in un comunicato stampa alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv è Acqua Pubblica Sabina S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Rieti (ATO3 Lazio Centrale) che ha sporto denuncia ai carabinieri.

L’atto vandalico è stato messo a segno in località Colle Migliarino, in un’area di difficile accesso, che ha reso necessario il posizionamento di una tubazione parallela per garantire, durante i lavori, l’approvvigionamento idrico della zona.

“Per questo intervento – si legge nel comunicato stampa – APS ha previsto la sostituzione dell’intero tratto di rete, lungo circa 400 metri, in linea con il programma di rinnovo delle condotte intrapreso dalla Società.

Sono stati allertati i Carabinieri della zona che hanno potuto constatare l’ingente danno arrecato ai cittadini e all’Azienda. Oltre alla distruzione della condotta provvisoria, infatti, è stato sottratto diverso materiale tecnico necessario per l’intervento.

Una squadra di operatori APS è, comunque, già al lavoro per garantire il servizio e ovviare all’ingiustificato e deplorevole atto vandalico.

Al momento i disagi sono contenuti: la fornitura è stata interrotta – non per causa imputabile all’Azienda – a poche abitazioni e a uno stabile che ospita un Centro artistico. Gli operatori di Acqua Pubblica Sabina, infatti, oltre a essere in continuo contatto con i Carabinieri sono all’opera per ripristinare, in tempi brevi, il servizio”.