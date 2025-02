GUIDONIA – Approvato il Regolamento della Consulta Comunale per l’Agricoltura

“Con grande orgoglio saluto l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento della Consulta Comunale per l’Agricoltura, un passaggio fondamentale che ho messo fin da subito tra le priorità del mio incarico di Assessore.

In questo modo dotiamo per la prima volta la Città di uno strumento regolamentare che consenta, in particolare, l’esame e la discussione dei principali problemi agricoli, la valorizzazione delle produzioni agricole e l’agriturismo, nonché la promozione di un connubio tra agricoltura e turismo, coinvolgendo tutti gli interlocutori del settore.

Ringrazio di cuore per il lavoro svolto in Commissione il Presidente Lucrezia Cataldo e, anche, il Sindaco per la consueta ottica condivisa”, così Valentina Torresi, Assessora al Bilancio, Finanze, Trasporti e Fondi sovracomunali e Agricoltura di Guidonia Montecelio.

Soddisfatto anche Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Guidonia Montecelio.

“L’atto che ha approvato il Consiglio Comunale è l’ennesima prova della bontà del lavoro che l’assessore di Fratelli d’Italia Valentina Torresi sta portando avanti.

Con la Consulta intendiamo far incontrare cittadini ed amministrazione comunale, per dar voce alle competenze presenti nella comunità in materia di agricoltura, sia negli aspetti direttamente riferiti alle attività rurali aziendali sia negli aspetti più generali legati alla gestione e tutela del territorio, ed ancora per promuovere, sostenere e coordinare ogni iniziativa atta a favorire e potenziare il suo inserimento nel complesso socio-economico della Città”.