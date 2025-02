Attestato di Comune “Rifiuti Free” per Fonte Nuova. Un record che nel Lazio possono vantare soltanto altri 13 Comuni.

Il riconoscimento è arrivato giovedì 20 febbraio da Legambiente nell’ambito del nono Ecoforum del Lazio dedicato alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti nella città metropolitana, durante il quale vengono valorizzate le buone pratiche del territorio in chiave di sviluppo dell’economia circolare, premiate le esperienze virtuose, portate all’attenzione le tecnologie all’avanguardia per il riciclo dei materiali e pubblicato il dossier dei cosiddetti Comuni Ricicloni con tutti i numeri della raccolta dei rifiuti.

Durante l’evento, tenutosi presso il CSV Lazio ETS di Via Liberiana a Roma, sono stati premiati i 51 Comuni che hanno raggiunto o superato il 65% di differenziata e i 14 Comuni con un secco residuo procapite annuo sotto i 75 chilogrammi, come Fonte Nuova, premiato come Comune Rifiuti Free avendo ad oggi raggiunto 80,53% di raccolta differenziata ed una produzione di rifiuto secco residuo pro capite annuo inferiore a 75 kg.

“Grazie al costante impegno della cittadinanza tutta, del Servizio Ambiente e della ditta che si occupa del servizio di igiene urbana”, commenta in un comunicato stampa il Commissario Straordinario Filippo Santarelli.