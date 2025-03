Drammatico incidente stradale all’alba di ieri, sabato primo marzo, a Guidonia Montecelio. Il bilancio è di due auto distrutte dalle fiamme e di tre feriti trasportati in ospedale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso l’una della notte davanti alla ex casa cantoniera di via Casal Bianco, nella corsia in direzione Roma.

Stando alla prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della Tenenza Guidonia e dei militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Tivoli, a scontrarsi fronte-lateralmente sono state una Ford Fiesta e una Bmw Serie 1.

Al volante della Ford Fiesta c’era un 24enne italiano residente a Guidonia, al suo fianco una 19enne, anche lei italiana residente nella Città dell’Aria.

Per cause in corso di accertamento la vettura, proveniente dalla via Tiburtina e diretta verso Guidonia, da via Marco Simone ha imboccato la provinciale “48” ma ha urtato il marciapiede spartitraffico e, complice anche l’asfalto viscido, è carambolata nell’opposta corsia.

In quel momento sopraggiungeva la Bmw Serie 1 diretta a Roma e condotta da un 28enne italiano di Palombara Sabina.

L’impatto è stato inevitabile.

Fortunatamente i tre occupanti delle auto indossavano le cinture di sicurezza, per questo sono rimasti vigili e coscienti e sono usciti autonomamente dagli abitacoli prima che i veicoli prendessero fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e tre ambulanze del 118 che hanno trasportato i tre ragazzi tra l’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, l’ospedale “Sandro Pertini” di Roma e il Policlinico Tor Vergata, tutti in codice rosso per dinamica.

Il 24enne di Guidonia e il 28enne di Palombara Sabina sono stati sottoposti agli accertamenti tossicologici per verificare eventuali assunzioni di alcol e sostanze stupefacenti.