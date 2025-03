MONTEROTONDO – Incendio all’alba, bar distrutto dalle fiamme

Notte di fiamme e paura a Monterotondo Scalo, dove un bar è stato distrutto da un incendio.

Il “Caffè Giardino”, il pub-bar al civico 36 di via Monte Pollino, a Monterotondo Scalo

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le 2 di oggi, domenica 2 marzo, al “Caffè Giardino”, il pub-bar al civico 36 di via Monte Pollino, allo Scalo.

L’interno del locale completamente distrutto

Per cause in corso di accertamento, le fiamme sono divampate nel locale con pergotenda antistante l’Istituto comprensivo “Loredana Campanari”.

Il perimetro del locale è stato transennato dai vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area, evitando che le fiamme si propagassero alla palazzina adiacente.

In corso verifiche sulla stabilità.

Indagano gli agenti della Polizia Locale di Monterotondo.