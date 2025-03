FALERIA – “Il corpo nero”, l’8 marzo la presentazione del libro di Anna Maria Gehnyei

Sarà un sabato pomeriggio appassionato e coinvolgente quello in programma l’8 marzo, Giornata internazionale della donna, a Faleria, in occasione della presentazione del libro “Il corpo nero” di Anna Maria Gehnyei, edito da Fandango.

In una cornice suggestiva e affrescata di colori intensi e umani, nella splendida Sala della Misericordia, in piazza degli Anguillara, alle ore 16.30, si presenterà un libro che scuote per la semplicità della narrazione e che percuote, come un tamburo, per la musicalità delle riflessioni che suscita.

“Un libro che, partendo dal “corpo nero” dell’autrice, cantante e danzatrice di origini liberiane – afferma il giornalista Italo Arcuri, che dialogherá con l’autrice – ci fa compiere un viaggio senza tempo nei retaggi sempiterni, nei pregiudizi senza fine e nei non detti espressi a parole e a sguardi di ognuno.

Il viaggio intorno alle radici africane più profonde della scrittrice, attraverso la sua penna, originale e vibrante, porterà a conoscere meglio e di più la nostra stessa, fragile, complessa e complicata, condizione umana. In cui un corpo parla e dice… più di quanto pensiamo.

O immaginiamo”.

Parteciperanno artiste internazionali, tra cui Fatimah Provillon, cantante jazz, soul e gospel di New York.

Introdurrà l’evento il Consigliere Comunale Nicola Rinaldi.

Porterà i saluti istituzionali il Sindaco Walter Salvadori.