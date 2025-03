MONTEROTONDO – Si asfalta via Leonardo da Vinci: viabilità ridotta per due mesi

Anas S.p.A. ha iniziato i lavori di riqualificazione dell'asfalto di Via Leonardo Da Vinci, nella zona industriale di Monterotondo ( Questa mattina, martedì 11 marzo,S.p.A. ha iniziato i lavori di riqualificazione dell'asfalto di, nella zona industriale di

L’intervento rientra nel programma dei provvedimenti connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, ha un costo di oltre un milione di euro e prevede il rifacimento totale di 2,6 chilometri circa di strada, in entrambe le carreggiate, con un pacchetto stradale di 13 centimetri di base più uno strato di binder e tappeto di usura, oltre ad interventi complementari come la messa in quota di chiusini e caditoie e la pulizia delle banchine, per circa 44mila metri quadri d’asfalto.

Il sopralluogo del sindaco Riccardo Varone sul cantiere di via Leonardo da Vinci

“Una riqualificazione completa, attesa da tempo, che permetterà di avere una viabilità completamente rinnovata lungo un’arteria importante che collega la nostra zona industriale al casello autostradale”, commenta il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone che stamane ha effettuato un sopralluogo sul cantiere.

I lavori avranno una durata stimata in due mesi. La viabilità sarà garantita, anche se in forma necessariamente ridotta. I lavori procederanno infatti su singoli tratti progressivi, con l'allestimento di cantieri che prevedono il restringimento della carreggiata con chiusura al traffico di una o più corsie, in modo da garantire sempre il transito ordinario e la corretta circolazione dei veicoli.