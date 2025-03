MARCELLINA – “Quando la pietra scolpisce la mente”, il libro sul sistema penitenziario italiano

Domani, mercoledì 12 marzo, alle ore 18:00 presso la biblioteca comunale di viale Europa a Marcellina si terrà la presentazione del libro “Quando la pietra scolpisce la mente. Neuroscienze e semiotica dell’architettura delle comunità confinate”, scritto dallo psicologo Alfredo De Risio e dal presidente del Centro europeo studi penitenziari (CESP) Domenico Alessandro De Rossi. Edito da Alpes Italia.

“I due docenti – si legge nella Prefazione – in questo prezioso volume hanno messo a frutto le loro varie e diversificate esperienze professionali nel settore penitenziario per dare corpo a riflessioni approfondite e pertinenti, quanto mai utili per chiunque volesse con serietà e rigore scientifico intervenire in ambito penitenziario nel rispetto di principi costituzionali quali la finalità rieducativa della pena, la tutela della dignità della persona e il diritto alla salute.

La novità, mirabilmente inverata in questo libro, è l’avvertenza che per intraprendere iniziative per migliorare l’edilizia penitenziaria non si può prescindere da scienze multidisciplinari (neuroscienze e non solo) condotte sul sistema nervoso umano”.

Insieme agli autori, partecipano alla discussione il consigliere regionale del Lazio di Noi Moderati, Nazzareno Neri, la presidente dell’associazione Togheter, Valentina Fotia, la direttrice editoriale di Pink Magazine Italia, Cinzia Giorgio, il consigliere Panathlon Junior Roma, Edoardo Salvatori. Modera Pietro Fargnoli, Componente della struttura di supporto alle attività del Garante dei Detenuti della Regione Lazio.