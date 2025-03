MONTEROTONDO – Giubileo, un milione di euro per il rifacimento di Via Leonardo da Vinci

Cominciano lunedì 10 marzo, con l’apertura del primo dei cantieri che progressivamente la interesseranno, i lavori di rifacimento completo della pavimentazione stradale di via Leonardo da Vinci, nella zona industriale di Monterotondo.

Lo annuncia in un comunicato stampa l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone.

L’intervento complessivo, imponente per entità ed importanza strategica, rientra tra gli interventi essenziali ed indifferibili previsti nel programma dei provvedimenti connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, ha un costo di oltre un milione di euro, è realizzato da Anas s.p.a. e avrà una durata stimata in due mesi.

La viabilità sarà garantita, anche se in forma necessariamente ridotta.

I lavori procederanno infatti su singoli tratti progressivi, con l’allestimento di cantieri che prevedono il restringimento della carreggiata con chiusura al traffico di una o più corsie, in modo da garantire sempre il transito ordinario e la corretta circolazione dei veicoli.

Alcuni dati danno la misura dell’entità dell’intervento: via Leonardo da Vinci consta di due carreggiate, larghe oltre 7 metri ciascuna, per una lunghezza complessiva di circa tre chilometri considerando i due sensi di marcia, che verranno completamente ristrutturati e riasfaltati, completati da interventi complementari come la messa in quota di chiusini e caditoie e la pulizia delle banchine, per circa 44mila metri quadri d’asfalto.

Un risultato importante, confermato con soddisfazione dal Sindaco Riccardo Varone: «Sono davvero contento di questo importante risultato, che considero il riconoscimento dell’importanza strategica della viabilità della zona industriale rispetto all’intero quadrante e ai suoi servizi, tanto da essere oggetto di un intervento considerato essenziale nel quadro di quelli previsti nel programma giubilare. E’ chiaro che, numeri alla mano, un intervento di questa portata non sarebbe stato sostenibile con soli fondi comunali. C’è stato un gran lavoro, in questi mesi, per arrivare al riconoscimento ottenuto e con il quale risolviamo finalmente una criticità che da tempo abbiamo affrontato, pur con oggettiva difficoltà, per il quale ringrazio il Commissario di Governo per il Giubileo Roberto Gualtieri e gli Uffici preposti della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

«Già a settembre dello scorso anno – afferma l’assessore ai Lavori pubblici e Opere strategiche Mauro Alessandri – avevamo sollecitato Anas s.p.a. circa la necessità di prendersi carico di via Leonardo da Vinci.

Nelle note rappresentavamo l’oggettiva importanza strategica dell’infrastruttura viaria, la sua funzione al servizio della mobilità di accesso e di uscita al casello autostradale di Castelnuovo di Porto, soprattutto di mezzi pesanti, caratteristiche che la rendono incompatibile con una ordinaria gestione comunale. Su sollecitazione della stessa Anas abbiamo inviato analoghe segnalazioni e richieste anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’ultima delle quali a fine febbraio.

La notizia dell’imminente intervento dell’Anas l’accogliamo quindi con grande favore, per la necessità oggettiva dei lavori e perché la considerandola la conferma dell’importanza strategica di via Leonardo da Vinci per la viabilità di persone e merci nell’intero quadrante, tanto da essere compreso tra quelli essenziali ed indifferibili nel programma delle azioni legate al Giubileo.

Ci auguriamo che il prossimo step possa essere quello del passaggio definitivo di competenze, come da noi reiteratamente auspicato e richiesto».



«Finalmente via Leonardo da Vinci sarà ristrutturata completamente – conclude l’assessore alle Attività produttive Ruggero Ruggeri – come auspicato e richiesto dall’Amministrazione comunale in questi anni interpretando anche le sollecitazioni che, in tal senso, sono state più volte rivolte dalle attività produttive della zona industriale rappresentate dal CAIMO.

E’ indubbio, infatti, che via Leonardo da Vinci rappresenti uno snodo fondamentale per la viabilità di tutto il quadrante, per la sua funzione di raccordo con il casello autostradale, con la via Salaria e con la stessa stazione ferroviaria, per il volume di traffico veicolare e pesante che quotidianamente la interessa, per la rilevanza che tutto questo ha sul tessuto imprenditoriale locale, che nella logistica ha un suo punto di forza e che da tempo lamentava condizioni penalizzanti oltre che poco decorose».