CASTEL MADAMA – Per installare la fibra si rompe un tubo: mezzo paese senz’acqua

Il Comune di Castel Madama informa la cittadinanza che a causa di un guasto alla rete idrica, causato in Via San Sebastiano dai lavori di installazione della Fibra, si è reso necessario sospendere per alcune ore l’erogazione dell’acqua che pertanto mancherà nelle seguenti zone:

– Dall’intersezione di Via San Sebastiano con Via della Libertà in direzione via di fonte Canoro e nelle zone esterne, esclusa la Scuola Primaria.