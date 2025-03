FONTE NUOVA – Paolo Marino, raccolta fondi per la famiglia del motociclista morto sulla Nomentana

Mercoledì mattina ha perso la vita mentre si recava a lavoro in sella alla moto sulla via Nomentana (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Paolo Marino insieme alla moglie e alle due figlie

Paolo Marino aveva 48 anni, faceva il manutentore e risiedeva a Tor Lupara di Fonte Nuova insieme alla moglie e alle due figlie di 11 e 13 anni.

Da ieri, giovedì 13 marzo, gli amici hanno iniziato una raccolta fondi per sostenere le prime spese necessarie alla famiglia per la quale Paolo era l’unica fonte di reddito (CLICCA E PARTECIPA ALLA RACCOLTA FONDI).

La raccolta fondi, intitolata “Sostegno famiglia Marino”, è disponibile su GoFundMe e fa affidamento soprattutto sul cuore e la generosità di chi ha conosciuto Paolo Marino: ogni donazione sarà un segno tangibile di solidarietà per questa famiglia che sta affrontando uno dei momenti più difficili della sua vita.

Paolo Marino era nato a Roma ed era cresciuto a Tor Lupara dove abitava con la famiglia

Sempre ieri, giovedì 13 marzo, è stata eseguita l’autopsia disposta dalla Procura di Tivoli che coordina le indagini della Polizia di Roma Capitale per ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente stradale costato la vita al 48enne di Tor Lupara.

Stando ai primi rilievi effettuati dagli agenti del III gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale, il fatto è avvenuto verso le ore 7,30 al chilometro 16 della via Nomentana nel tratto compreso tra via di Poggio Fiorito e l’ingresso del Centro residenziale Parco Azzurro, nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio.

Una panoramica dell’incidente mortale al chilometro 15 della via Nomentana, a Colleverde di Guidonia

Paolo Marino era in sella ad una moto Suzuki e viaggiava verso Roma diretto a Settebagni, dove ha sede l’azienda di manutenzione per la quale lavorava.

Sulla corsia opposta procedeva una Dacia Duster condotta da un 36enne italiano e diretta a Mentana.

Per cause in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati e Paolo Marino è deceduto sul colpo: inutili i soccorsi del personale 118.

Il 36enne italiano alla guida dell’auto è stato invece condotto al Policlinico Umberto I di Roma per gli accertamenti di rito.

I resti di una carcassa di animale schiacciato probabilmente nel corso della notte

Durante i rilievi i vigili urbani hanno annotato la presenza di resti di un animale schiacciato probabilmente nel corso della notte dai veicoli in corsa. Sull’asfalto, oltre agli organi, sono stati rinvenuti anche gli aculei tipici dell’istrice, un roditore che popola le campagne a ridosso della via Nomentana, in particolare la vicina Riserva Naturale della Marcigliana, area protetta situata tra i comuni di Roma, Fonte Nuova, Guidonia, Mentana e Monterotondo.

Gli agenti hanno effettuato i rilievi sull’asfalto e ascoltato alcuni testimoni per chiarire se la carcassa sulla linea di mezzeria abbia determinato la perdita di controllo della moto da parte Paolo Marino e il successivo investimento da parte della Dacia.

A chiarire la dinamica sarà l’esito delle indagini.