SETTECAMINI – Sorpresi alla guida con le dosi di droga in tasca: 4 denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione del reati predatori e al contrasto dell’illegalità e del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di Settecamini.

In particolare, un 42enne italiano, con precedenti, è stato denunciato dopo essere stato controllato e trovato in possesso di 6 grammi di crack, 9 dosi di cocaina e alcune dosi di hashish.

Inoltre, tre persone, di età compresa tra i 24 e i 52 anni, sono stati sanzionati in via amministrativa e segnalati al Prefetto, poiché trovati in possesso di modiche quantità di crack, cocaina e hashish.

Complessivamente sono state identificate 70 persone, controllati 60 veicoli e 13 persone sottoposte a misure restrittive, nei propri domicili.

Infine, un automobilista è stato multato per una violazione al codice della strada.