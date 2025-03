TIVOLI – Aumento del gettone di presenza per i consiglieri: si vota in Aula

Aumenta l’importo del gettone di presenza dei Consiglieri comunali di Tivoli per ogni seduta di Consiglio comunale e Commissione. Il parere espresso un mese fa dalla Corte dei Conti sbarca in Aula stamane, lunedì 17 marzo, nella seduta straordinaria del Consiglio Comunale alle ore 11. Tredici i punti all’ordine del giorno, al quinto è prevista la presa d’atto e le determinazioni in ordine ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali e alle indennità degli amministratori locali. Vale la pena ricordare che il 13 febbraio scorso con la Deliberazione numero 12/2025/PAR – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – la Corte dei Conti, in funzione consultiva, ha espresso il parere positivo ad aumentare la somma di 32,53 euro erogata finora dal Comune ai consiglieri comunali per la presenza ad ogni seduta applicando il Decreto interministeriali 119/2000 ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ). Il 16 dicembre 2024, t ramite il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi aveva infatti formulato il seguente quesito alla Corte dei Conti: “se la misura legittima del gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 2008 sia quelle vigente e cristallizzata al 25 giugno 2008 o se l’importo da corrispondere sia quello successivamente modificato dall’Ente stesso in diminuzione e rapportato agli importi previsti dal Decreto interministeriali 04/04/2000 n. 119” .

Secondo la Corte dei Conti i consiglieri tiburtini potranno beneficiare di un “ritocco” sul gettone.

“La misura alla quale fare riferimento per il calcolo dell’importo dei gettoni di presenza – si legge nella delibera numero 12/2025/PAR – è quella in godimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008 comprensiva degli incrementi o riduzioni determinate nel tempo ovvero delle decurtazioni di legge”.

Gli altri punti all’ordine del giorno della seduta straordinaria del Consiglio Comunale di oggi sono:

1. Progetto di valorizzazione e riqualificazione dell’area dell’ex Polverificio Stacchini, sito in Tivoli, via Cesurni. Presa d’atto dello schema di accordo procedimentale ex artt. 11 e 15 della Legge 241/1990 approvato con D. G. R. 28 novembre 2024 n. 1032. 2. Approvazione dell’aggiornamento dell’analisi del territorio relativa ai terreni di uso civico interessati dal vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Tivoli.

3. Classificazione strade comunali ed assunzione in carico di via Jacopo Sansovino, via Andrea Palladio e via Gian Lorenzo Bernini in località Favale.

4. Modifica delle condizioni di cui al punto n. 5 della Deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 14-06-2000 di approvazione del Piano di Lottizzazione in località Santo Santo. 5. Gettoni di presenza dei consiglieri comunali e alle indennità degli amministratori locali. P resa d’atto e determinazioni.

6. Prima variazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2029 (art. 170, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000) a seguito di modifica del Programma Triennale delle OO. PP. 2024-2029 e del Piano annuale 2025.

7. Regolamento dell’Imposta di soggiorno. Modifiche/integrazioni.

8. Mozione prot. 5015 del 20-01-2025 – Realizzazione del nuovo acquedotto Marcio – Acea Ato2.

9. Mozione prot. 11063 del 07.02.2025 – Stipula Convenzione per Co-Housing Solidale con Uniroma 2 Tor Vergata. 10. Mozione prot.. 14855 del 20.02.2025 – Garanzia del Servizio di assistenza malati di Alzheimer Distretto Socio-Sanitario Asl RmG.

11. Mozione prot. 14848 del 20.02.2025 – Bilancio Solidale, partecipato e di genere del Comune di Tivoli. 12. Mozione prot. 18633 del 05.03.2025 – Mozione per l’illuminazione in viola delle fontane di piazza Garibaldi in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia del 12 maggio 2025.