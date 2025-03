MENTANA – Via libera ad una nuova Casa di riposo

Il Comune di Mentana autorizza l’apertura di una nuova Casa di riposo per anziani.

Lo stabilisce la determina numero 121 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata ieri, lunedì 17 marzo, dal dirigente dell’Area Amministrativa Claudio Renzi.

Il provvedimento è una presa d’atto della conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria indetta dal Comune il 10 novembre 2023 a fronte della richiesta presentata il 9 giugno 2021 da Maria Giovanna Menetti, 72enne legale rappresentante della Società “Castelchiodato s.r.l.” di Roma, per la realizzazione di una casa di riposo per anziani con capacità ricettiva di massimo 80 posti letto da realizzare in via dei Cannetacci in un’area di 9100 metri quadrati.

Nel termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni, la Asl Roma 5 ha rilasciato il parere di assenso.

Gli atti di Regione Lazio e Città Metropolitana sono intervenuti in data successiva rispetto a quella assegnata per cui l’iter procedimentale legato alla Conferenza dei Servizi si era ormai perfezionato.