Si chiamava Silvano Turchetti e da quando era in pensione frequentava tutti i giorni l’area cani del quartiere insieme al suo miglior amico a 4 zampe.

In quello spazio verde nella zona residenziale della “Camionabile”, a Guidonia, Silvano aveva conquistato la fiducia e la simpatia di tutti, per questo la sua scomparsa ha lasciato il segno.

Silvano Turchetti col suo Baghera e altri due pelosetti nell’area cani di Guidonia

Per ricordarlo “Gli amici del Silvy Caffè” – come si sono ribattezzati i proprietari dei cani che frequentano l’area – hanno deciso di donare al Comune di Guidonia Montecelio un albero di ulivo e una targa in suo onore che verranno installati nel giardino pubblico sabato prossimo 22 marzo.

E’ una storia di amicizia e condivisione quella che fa da sfondo alla tragedia di Silvano Turchetti, stroncato da un infarto il 18 dicembre 2024 nella sua abitazione di Guidonia, dove abitava dal 2006 insieme alla moglie Jacqueline de Amat e al figlio 27enne Stefano.

Nato il 13 marzo 1955 a Petrella Salto in provincia di Rieti, Silvano si era trasferito a Roma dove ha lavorato come autista dell’Atac fino a 7 anni fa. Da allora non c’è stata mattina né pomeriggio in cui il pensionato non si presentasse nell’area cani vicino casa insieme al suo Baghera, cane meticcio simil Labrador.

Giornate all’insegna della spensieratezza, durante le quali Silvano amava dedicarsi alla manutenzione dell’area cani.

Ricevuti in dono dagli amici l’albero di ulivo e la targa, il figlio Stefano ha manifestato la volontà di donali al Comune di Guidonia Montecelio, l’assessore all’Ambiente ha portato la proposta in giunta e giovedì scorso la donazione è stata approvata.

Accanto all’albero sarà collocata una targa con la dedica de “Gli amici del Silvy Caffè”.

“A Silvano – si legge sulla targa che sarà installata sabato prossimo – Grazie per la tua compagnia, la bontà, la gentilezza, la simpatia e il senso dell’umorismo.

Grazie per tutto il bene che ci hai donato con i tuoi caffè del mattino e il messaggino che diceva: “Chi esce? … Faccio il giro dei reparti e arrivo” e poi arrivavi insieme al tuo amato Baghera ed eravamo tutti lì insieme a raccontarci storie, ridere, scherzare e stare bene sorseggiando il tuo buonissimo caffè.

Richiamini compresi.

Grazie per i racconti di vita che hanno riempito i nostri cuori di calore, gioia e insegnamenti.

Quest’area cani ci ricorderà per sempre di te e di tutti i momenti passati insieme.

Ti promettiamo che manterremo, tutti uniti, l’amore per questo posto così come lo amavi tu.

Siamo profondamente grati di averti conosciuto e di aver fatto parte gli uni della vita dell’altro.

Ci hai donato tanto, più di quanto le parola possano esprimere.

Ti vogliamo immensamente bene.

Ci mancherai tantissimo, ma sappiamo che sarai sempre con noi.

Ovunque.

Gli amici del Silvy Caffè”.