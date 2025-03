I poliziotti lo hanno sorpreso sul pianerottolo mentre tentava di buttar giù la porta di casa, ma alla loro vista ha cominciato a sferrare pugni e calci.

Per questo all’alba di lunedì 17 marzo gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Tivoli e di Roma hanno arrestato un 24enne italiano per maltrattamenti in famiglia, minacce e atti persecutori nei confronti della madre oltre che per resistenza a Pubblico ufficiale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso l’una della notte tra domenica 16 e lunedì 17 marzo in via dei Pini, nel quartiere Empolitano a Tivoli.

E’ stata la madre del ragazzo, terrorizzata, a chiedere aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112, segnalando che il palesava l’intenzione di ucciderla.

Così le volanti sono intervenute nel condominio in cui abita il 24enne, già noto alle forze dell’ordine per ulteriori fatti analoghi avvenuti nell’ultimo mese. Il 24enne, in stato di alterazione psico-fisica, stava tentando di forzare la porta dell’appartamento per aggredire la madre.

I poliziotti hanno faticato non poco per bloccarlo, tant’è che uno di essi è rimasto contuso ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli, il 24enne arrestato è stato successivamente recluso nel carcere di Rebibbia.