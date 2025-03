TIVOLI – San Giuseppe, il sindaco invita i cittadini a visitare la Fiera

Oggi Tivoli celebra San Giuseppe, una ricorrenza che affonda le sue radici nella storia della Città, intrecciando fede, cultura e tradizione popolare.

Per questo stamane, mercoledì 19 marzo, il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi ha lanciato un invito ai cittadini.

“San Giuseppe è il simbolo della famiglia, della dedizione e dell’operosità – scrive in una nota il sindaco – Valori che dobbiamo preservare e trasmettere, rendendo questa giornata un’occasione di gioia per tutti, in particolare per i bambini e le famiglie.

Come Amministrazione, vogliamo che queste tradizioni non solo vengano custodite, ma anche valorizzate. Sosteniamo i commercianti affinché la festa sia anche un’opportunità di crescita per il tessuto economico locale.

Le nostre botteghe, le attività artigianali e i negozi di vicinato sono parte integrante dell’identità tiburtina e momenti come questo devono diventare occasioni di rilancio e condivisione.

Invito tutti a partecipare e a vivere questa giornata con lo spirito di comunità che ci contraddistingue e a tramandare alle nuove generazioni l’importanza di queste celebrazioni”.