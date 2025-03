TIVOLI – Gli studenti tiburtini protagonisti al “Forum CinemaSarà 2025”

Un percorso partecipativo di studenti e studentesse di tre giornate per esplorare il cinema del futuro.

E’ la mission del “Forum CinemaSarà 2025 – 10 azioni per salvare il cinema… adesso!”, l’evento organizzato da Cineteca Milano in collaborazione con Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale ETS tenutosi da giovedì 20 a oggi, sabato 22 marzo.

Si tratta di un Progetto del Piano Nazionale di Educazione all’immagine per le scuole promosso dal Ministero della cultura e dal Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito è stato ideato e organizzato da Silvia Pareti.

Il forum, giunto alla sua quarta edizione, è un think tank composto da 54 studenti e studentesse tra i 16 e i 19 anni delle scuole superiori italiane che in qualità di delegati si sono ritrovati a Milano, con 30 docenti, per elaborare un decalogo con le 10 azioni per salvare il cinema insieme ad addetti ai lavori, enti, istituzioni pubbliche e università.

La professoressa Cristina Leoni insieme ad Alessandro Grassi e Luigi Lena

Tra i delegati anche due alunni dell’Istituto tecnico “Alessandro Volta” di Tivoli, Alessandro Grassi e Luigi Lena della quarta C Informatica che hanno preso parte alle giornate del Forum tenutesi presso la Cineteca Milano MIC, Cineteca Milano Arlecchino, Cineteca Milano Biblioteca, CX Milano Bicocca.

I delegati si sono confrontati su cinque importanti aree di interesse per stendere un decalogo.

Nuovi spazi, nuovi territori, nuove storie, nuove frontiere, nuovi mestieri e percorsi per ripensare l’Orientamento professionale e l’insegnamento del cinema a scuola, elaborando proposte per il cinema del presente e del futuro.

“Un’esperienza bellissima di confronto e condivisione – racconta Alessandro Grassi – Un percorso iniziato con l’attività di PCTO coordinato dalla Professoressa Cristina Leoni e da Luciana Burlin delegata del Festival delle Opere Prime inedite e del Cinecircolo Romano.

Essere parte integrante di un collettivo nella definizione di 10 azioni per salvare il mondo è stata una opportunità unica e preziosa, un ricordo indelebile che porteremo con noi come fonte di motivazione per il futuro”.

“Un’occasione per noi giovani di offrire un contributo al discorso di Educazione all’immagine nelle scuole anche come orientamento professionale, concepire il mondo della settima arte come mestieri – aggiunge Luigi Lena – Vanno i nostri ringraziamenti a tutta l’organizzazione di CinemaSarà, alla Professoressa fonte di ispirazione, a Luciana Burlin e al Cinecircolo Romano”.

“Siamo felici di essere qui – conclude la Professoressa Cristina Leoni – un intenso programma così come intenso il lavoro che da anni facciamo con l’attività di PCTO di linguaggio cinematografico.

Non è facile raggiungere questi risultati, bisogna superare delle selezioni che sono sacrificio e conquiste, noi proveremo ad andare oltre partecipando attivamente e sperando di essere presenti a Festival di grande importanza, un segno di cittadinanza attiva”.