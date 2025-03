GUIDONIA – Impianto di biometano, Comune e azienda proponente davanti al Tar

Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) ha calendarizzato per il 2 aprile prossimo l’udienza concernente il ricorso proposto dalla società “Montecelio Renewalbles S.r.l” contro il provvedimento di annullamento in autotutela adottato dal Comune di Guidonia Montecelio nei confronti del titolo autorizzatorio formatosi per silenzio assenso per la costruzione di un impianto per la produzione di Biometano da fonti rinnovabili nelle campagne tra Guidonia Centro e Montecelio.

In un comunicato stampa diffuso oggi, sabato 22 marzo, l’Amministrazione comunale annuncia che si costituirà in giudizio a difesa del proprio atto, avvalendosi della stesso Studio legale che ha rappresentato l’Ente nel procedimento che ha determinato l’annullamento delle Autorizzazioni relative all’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) dell’Inviolata.

Nei giorni scorsi si è tenuta una sessione tecnica finalizzata al coordinamento della strategia difensiva tra i legali del Comune e i professionisti incaricati dai residenti delle aree interessate dall’intervento privato, i quali si sono costituiti autonomamente a tutela dell’interesse pubblico.

Vale la pena ricordare che il progetto per l’impianto di biometano fu presentato presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune il 3 giugno 2024, ma nessun impiegato lesse le carte e l’amministrazione non rispose all’istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per impianti alimentati da fonti rinnovabili presentata dalla “Montecelio Renewables S.r.l.”.

Così il progetto ha avuto il via libera della Regione Lazio che sul Bollettino Ufficiale numero 88 Ordinario del 31 ottobre 2024 ha pubblicato ai sensi dell’articolo 6, comma 7 bis del decreto legislativo 28/2011 l’avviso inerente la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione dell’impianto di produzione di Biometano nella Città dell’Aria (CLICCA E LEGGI L’AVVISO SUL BUR).

A portare il caso alla ribalta è stato il quotidiano on line Tiburno.Tv

Dopo il servizio della redazione, il 31 dicembre 2024 il dirigente comunale allo Sviluppo economico Pierluigi Floridi ha infatti azzerato il permesso ottenuto col silenzio-assenso

Tuttavia, lo scorso 11 marzo la società “Montecelio Renewalbles S.r.l” – proponente del progetto – ha notificato il ricorso al Tar del Lazio contro l’annullamento in autotutela da parte del Comune di Guidonia Montecelio.