TIVOLI – Campo allagato per pioggia: annullate le partite della Scuola Calcio

E’ uno dei pochi campi in pozzolana rimasti nella provincia Nordest e ogni acquazzone lo rende impraticabile.

Per questo ieri mattina, sabato 22 marzo, sono state annullate le previste partite degli Esordienti e di altre squadre di bambini della “ASD Villa Adriana”, l’associazione sportiva che gestisce l’impianto di strada Rocca Bruna di proprietà del Comune di Tivoli, con una prima squadra costretta a giocare le partite del Campionato di Prima Categoria allo stadio Tancredi Berenghi di Vicovaro.

Una situazione che ieri mattina ha spinto i vertici societari a lanciare un appello all’amministrazione comunale pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della “ASD Villa Adriana”.

“Stamattina Rocca Bruna dopo poche ore di pioggia – si legge nel post corredato dalla foto del campo allagato con la scritta INGIOCABILE!!! – Previsto oggi il gioco di un centinaio di ragazzi.

Impossibile.

Questa situazione va affrontata con determinazione dalla Amministrazione Comunale. Il Quartiere di Villa Adriana non può non avere un impianto sportivo degno.

Vediamo che nei paesi del circondario che non raggiungono neanche la metà della popolazione di Villa Adriana si ottengono, e ne siamo felici, finanziamenti per ristrutturare o creare impianti sportivi mentre per Villa Adriana non c’è un impegno concreto in tal senso.

Auspichiamo ancora una volta la determinazione da parte dell’Amministrazione nel perseguire questo grande obiettivo sociale”.