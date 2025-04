GUIDONIA - In 8 mesi stanati 62 “zozzoni”: 31 mila euro di multe

In 8 mesi di attività sono 118 le sanzioni amministrative elevate per un importo complessivo pari a 36.600 euro da parte degli Ispettori ambientali della F.E.D.R.A. Odv, l’associazione convenzionata col Comune di Guidonia Montecelio per la tutela e la vigilanza ambientale.

Secondo un comunicato stampa dell’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio, nel periodo compreso tra il primo agosto 2024 e il 31 marzo 2025 sono 62 i verbali emessi dal Nucleo Tutela Ambiente a carico di altrettanti “zozzoni” che hanno abbandonato i rifiuti sul suolo pubblico.

In questo caso le multe ammontano a 31 mila euro.

In particolare, le indagini svolte per individuare quanti abbandonano i rifiuti in aree e spazi pubblici prevedono anche accertamenti anagrafici, camerali e catastali.

Durante l’attività gli Ispettori ambientali, che operano in raccordo con il Settore Ambiente e la Polizia Locale, hanno inoltre multato 54 cittadini per errato conferimento dei rifiuti nei cassonetti per un importo complessivo di 5.400 euro.

Altri due verbali sono stati elevati a carico di altrettanti utenti per aver conferito i rifiuti fuori dai contenitori per un importo di 200 euro.

L’ufficio della F.E.D.R.A. Odv è in via Roma 145, dove è presente il Comando della Polizia Locale.

I numeri di telefono a disposizione per eventuali comunicazioni sono i seguenti: 0774.301524/ 0774.301525.