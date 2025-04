MONTEROTONDO - Giubileo, via ai lavori da 6 milioni di euro in ospedale

Nuovo Pronto soccorso, nuova Sala Morgue e ampliamento del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura.

La Asl Roma 5 ha iniziato i lavori di ristrutturazione dell’ospedale “Santissimo Gonfalone” di Monterotondo per complessivi 6 milioni di euro, 5 dei quali finanziati nell’ambito delle opere per il Giubileo 2025.

Gli interventi interessano principalmente il reparto del Pronto Soccorso, per cui durante tutta la durata dei lavori non sarà consentita l’entrata e l’uscita dei mezzi di soccorso su Via Faravelli.

Per questo da venerdì sera 4 aprile è attiva la nuova viabilità d’accesso provvisoria su viale Bruno Buozzi, meglio nota come “Passeggiata”, necessaria per garantire i lavori per il potenziamento del nosocomio eretino.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 76 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata venerdì 4 aprile dal Comandante della Polizia Locale Michele Lamanna.

Il provvedimento prevede:

1. L’istituzione del senso unico di marcia in Viale Bruno Buozzi corsia interna tratto compreso dal lato opposto intersezione Via Monte Cristo all’ingresso dell’Ospedale SS.mo Gonfalone provenienza Via dei Pini direzione Ospedale SS.mo Gonfalone, dalle ore 19:00 del 04 Aprile 2025;

2. L’istituzione divieto di sosta zona rimozione 0 -24 eccetto mezzi di soccorso in Viale Bruno Buozzi corsia interna tratto compreso dal lato opposto intersezione Via Monte Cristo all’ingresso dell’Ospedale SS.mo Gonfalone provenienza Via dei Pini direzione Ospedale SS.mo Gonfalone, dalle ore 19:00 del 04 Aprile 2025;

3. L’istituzione in Via Bruno Buozzi corsia interna dell’obbligo di svolta a destra, da posizionarsi altezza ingresso Ospedale SS.mo Gonfalone per la provenienza Via dei Pini, dalle ore 19:00 del 04 Aprile 2025;

4. L’istituzione in Via Bruno Buozzi corsia interna dell’obbligo di svolta a sinistra, da posizionarsi altezza ingresso Ospedale SS.mo Gonfalone per la provenienza Piazza Roma, dalle ore 19:00 del 04 Aprile 2025;

5. L’istituzione in Via Bruno Buozzi corsia interna del divieto di accesso, da posizionarsi altezza ingresso Ospedale SS.mo Gonfalone per la provenienza Piazza Roma direzione Via Faravelli, dalle ore 19:00 del 04 Aprile 2025;

6. L’istituzione in Via Bruno Buozzi del divieto di accesso per i veicoli con direzione Viale Bruno Buozzi interna Ospedale Ss.mo Gonfalone provenienti da Via dei Pini, dalle ore 19:00 del 04 Aprile 2025;

7. L’istituzione in Viale Bruno Buozzi corsia interna di segnaletica orizzontale e verticale di fermarsi e dare la precedenza STOP, da posizionarsi nell’immissione con Viale Bruno Buozzi altezza ingresso Ospedale SS.mo Gonfalone, dalle ore 19:00 del 04 Aprile 2025;

8. L’istituzione in Viale Bruno Buozzi corsia interna dell’obbligo di svolta a destra, da posizionarsi nell’immissione con Viale Bruno Buozzi altezza ingresso Ospedale SS.mo Gonfalone, dalle ore 19:00 del 04 Aprile 2025;

9. L’istituzione del pannello integrativo “eccetto mezzi di soccorso” da posizionarsi nel divieto di accesso istituito all’intersezione Via R. Faravelli – Viale B. Buozzi destinato ai veicoli provenienti da Via R. Faravelli, dalle ore 19:00 del 04 Aprile 2025;

10. L’istituzione in Via Bruno Buozzi del divieto di accesso da posizionarsi altezza civico 9, destinato ai veicoli provenienti dalla corsia interna di Viale Bruno Buozzi, dalle ore 19:00 del 04 Aprile 2025;

11. L’istituzione divieto di sosta zona rimozione 0 -24 eccetto mezzi di soccorso in Viale Bruno Buozzi corsia interna tratto compreso successivo all’ingresso dell’Ospedale SS.mo Gonfalone direzione Piazza Roma, dalle ore 19:00 del 04 Aprile 2025.

Stamane, lunedì 7 aprile, in un video il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone ha spiegato le modifiche alla viabilità (CLICCA E GUARDA IL VIDEO).