TIVOLI – Disperse nei boschi di Monte Catillo, due turiste tratte in salvo dalla Polizia

Alla vista degli animali selvatici, si sono spaventate e hanno perso l’orientamento tra i boschi. Ore di paura per le malcapitate e di ansia per i loro amici.

A localizzarle grazie all’impiego di sofisticate tecnologie sono stati gli agenti del Commissariato di Tivoli che le hanno tratte in salvo.

Protagoniste della disavventura sono due turiste, una 34enne tedesca e una 28enne iraniana, entrambe studentesse in Germania, in vacanza a Tivoli insieme a due amici.

La Riserva naturale di Monte Catillo a Tivoli

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le ore 19 di mercoledì scorso 2 aprile i due ragazzi si sono presentati presso il Commissariato di largo Salvo D’Acquisto preoccupati per la sorte delle due amiche disperse nelle montagne del Monte Catillo, la riserva naturale protetta situata nel comune di Tivoli estesa per una superficie di 1.319 ettari.

Gli amici delle due turiste disperse hanno chiesto aiuto agli agenti del Commissariato di Tivoli

Ai poliziotti i due turisti hanno raccontato che la ragazza tedesca e la studentessa iraniana avevano programmato un’escursione durante la giornata, con l’intenzione di rientrare nel primo pomeriggio.

Tuttavia, si sono trovate a fronteggiare una situazione di emergenza, incontrando una varietà di animali selvatici che hanno compromesso il loro senso dell’orientamento all’interno della boscaglia, reso ancora più complesso dal calare della sera e dalle condizioni di scarsa illuminazione.

A quel punto, gli agenti del commissariato di Tivoli hanno attivato le ricerche.

Grazie a un’accurata analisi della situazione e all’impiego di tecnologie avanzate, gli agenti del commissariato di polizia sono stati in grado di localizzare le due giovani tra le montagne.

Dopo qualche ora di intensa ricerca, il loro intervento ha evitato il peggio, consentendo di trarre in salvo le malcapitate.

Le ragazze, sebbene affaticate e scosse dall’esperienza, erano in buone condizioni di salute e hanno espresso la loro gratitudine agli agenti intervenuti per la rapidità e l’efficacia dell’operazione di ricerca.