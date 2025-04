FONTE NUOVA – Inaugurata la nuova mensa scolastica realizzata coi fondi Pnrr

Si è svolta stamane, giovedì 10 Aprile, la cerimonia di inaugurazione del “Nuovo locale mensa scolastica a servizio dell’Istituto Comprensivo Luigi Pirandello” di via Appennini, 51, a Santa Lucia di Fonte Nuova.

L’opera è stata finanziata con fondi PNRR: “Missione 4- Istruzione e Ricerca – Piano di estensione del tempo pieno e mense”, per un importo dell’intervento di 660 mila euro.

Alla cerimonia hanno presenziato i rappresentanti del Consiglio Regionale, Micol Grasselli e Valerio Novelli, il Dirigente Scolastico Antonio Sansotta, il Commissario Straordinario del Comune di Fonte Nuova, il Prefetto Filippo Santarelli.

Hanno partecipato anche esponenti politici locali, rappresentanti d’istituto, dirigenti e personale del Comune.

Seduti ai tavoli imbanditi della mensa, anche molti bambini dell’Istituto Comprensivo Luigi Pirandello che hanno assistito con attenzione alla cerimonia.

In un comunicato stampa del Comune di Fonte Nuova il Commissario Straordinario ha ringraziato, fra gli altri, i dirigenti e funzionari dell’Ufficio “Tecnico – Urbanistico – Ambientale” per la realizzazione di un’opera il cui collaudo è avvenuto un anno prima del tempo stabilito dal crono programma del PNNR previsto per il 30 marzo 2026.

Sentiti ringraziamenti sono stati altresì formulati all’indirizzo delle imprese appaltatrice e sub appaltatrice “Ekostrate S.r.l.” e “DBM Costruzioni S.r.l.” e alla Società “Vivenda S.p.a.” ente gestore della mensa.

L’edificio è caratterizzato da un solo piano fuori terra di altezza pari a 3 metri e 80 centimetri. La superficie utile complessiva è pari a circa 330 metri quadrati ed è in grado di garantire la fruizione del pasto a 420 alunni.

E’ stato realizzato un collegamento diretto con l’edificio scolastico pre – esistente in prossimità del locale cucina per una gestione migliore del servizio di refezione.

Inoltre è stato realizzato un nuovo accesso carrabile verso la strada di servizio interna, in grado di garantire il corretto flusso dei mezzi a servizio del locale cucina esistente.

Sono stati installati infissi in PVC scorrevoli complanari in grado di garantire un adeguato apporto di luce naturale all’interno della mensa.

La struttura è dotata di impianto di riscaldamento con condizionatori incassati in controsoffitto alimentati da unità esterna a pompa di calore, inoltre è stato realizzato un impianto di ventilazione meccanica controllata tramite la posa in opera di estrattori indipendenti con recupero del calore, anche questi incassati nel controsoffitto, in grado di garantire il corretto numero di ricambi d’aria dell’ambiente senza dover aprire gli infissi e disperdere energia.

E’ stato installato un impianto fotovoltaico in copertura di circa 18 kw in grado di alimentare le utenze della mensa ed integrare energeticamente la scuola esistente.

La progettazione rispetta i parametri della sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione, nel pieno rispetto delle norme UNI e in conformità ai criteri ambientali minimi.