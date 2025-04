FONTE NUOVA - In cucina blatte ed escrementi animali: chiuso il ristorante

Quando gli agenti sono entrati all’interno devono essersi messi le mani nei capelli. Nel locale c’erano blatte, escrementi animali e altre gravi carenze igienico-sanitarie.

Così nei giorni scorsi, a Fonte Nuova, un ristorante è stato chiuso nell’ambito del piano coordinato di controlli amministrativi e sicurezza, svolto dal III Distretto Fidene Serpentara della Polizia di Stato, insieme al Servizio ASL Roma 5 (Dipartimento di Prevenzione – Tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine animale), ed in collaborazione al personale della Polizia Locale di Fonte Nuova.

Gli agenti della Questura e i vigili urbani diretti dal Comandante Francesco Spagnoletti hanno effettuato controlli in alcune attività commerciali del quadrante centrale della cittadina con l’obiettivo primario di assicurare la legalità ed il decoro nel territorio comunale.

Al titolare di un mini market sono state elevate sanzioni amministrative, per un ammontare superiore a 5 mila euro, per la mancata etichettatura e tracciabilità di alcuni prodotti destinati al consumo, nonché per l’assenza del piano di auto controllo (Haccp).

Le violazioni hanno determinato il sequestro di oltre 20 chilogrammi di prodotti, con la diffida per la riapertura che rimane assoggettata all’adempimento di prescrizioni igienico-sanitarie.

Al titolare di una attività di ristorazione sono state elevate sanzioni amministrative, per un ammontare superiore a 5.500 euro, per gravi carenze relative alle condizioni igieniche, allo stoccaggio nonché all’etichettatura ed alla tracciabilità di alcuni prodotti destinati al consumo.

Le violazioni hanno determinato la sospensione immediata dell’attività di ristorazione a tempo indeterminato ai sensi del Regolamento UE n. 265/2017.

Inoltre si è proceduto al sequestro ed alla distruzione di circa 6 chilogrammi di prodotti alimentari.

Infine, nell’ambito dell’attività di pattugliamento e controllo del territorio, la Polizia Locale di Fonte Nuova ha identificato 10 conducenti di veicoli: uno è stato sanzionato per mancato uso delle cinture di sicurezza, un altro perché sorpreso alla guida di un’auto non assicurata.

Il veicolo è stato sequestrato.