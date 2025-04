MENTANA – Alimenti scaduti e non conformi: chiusi bar, minimarket e un forno

Quattro attività sospese, merce sequestrata, migliaia di euro di multa.

E’ il bilancio del nuovo servizio interforze extraurbano messo in campo nei giorni scorsi dalla Questura di Roma insieme alla Polizia Locale di Mentana e alla Asl Roma 5 di Tivoli nell’ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio.

Gli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara e i colleghi della Polizia Locale diretti dal Comandante Valerio Sepiesti hanno passato al setaccio la città garibaldina con posti di controllo mirati ad effettuare identificazioni a tappeto e controlli di veicoli.

A seguito delle ispezioni amministrative in varie attività economiche del territorio sono stati emessi 4 provvedimenti di sospensione, nonché diversi sequestri e ordini di distruzione di alimenti non conformi alle normative in vigore.

In particolare, il personale del Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della Asl Roma 5, dopo aver riscontrato delle irregolarità, ha disposto la sospensione immediata di un minimarket, un forno ed un bar fino al ripristino delle normali condizioni igienico sanitarie.

I controlli hanno permesso di accertare anche merce del settore alimentare in vendita senza etichettatura o addirittura scaduta che è stata sequestrata per essere successivamente inviata a distruzione: a carico delle attività interessate sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare di diverse migliaia di euro.

Le verifiche non hanno risparmiato neppure una sala giochi dove le irregolarità riscontrate hanno determinato sanzioni amministrative per oltre 5000 euro a carico del titolare.

Durante i controlli gli agenti hanno appurato la regolarità della presenza sul suolo italiano di numerosi cittadini stranieri. Per l’identificazione di uno di essi si è reso necessario l’accompagnamento coattivo presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma dove l’interessato è stato sottoposto a fotosegnalamento.

Le attività sono poi proseguite anche in ambito stradale dove i posti di controllo mirati hanno permesso di accertare diverse violazioni al Codice della Strada.

La strategia messa in campo svolta nell’ambito di un piano coordinato di controlli amministrativi proseguirà in maniera costante al fine di garantire legalità e sicurezza urbana.