TIVOLI – Mercoledì s’inaugura l’altalena per i bambini speciali in ricordo di “Annarella”

Verrà inaugurata mercoledì 16 aprile alle ore 16 l’altalena per disabili intitolata ad Anna, per tutti“Annarella”, la bambina in carrozzina dolcissima, intelligente e coraggiosa vissuta nel reparto di Pediatria dell’Ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La struttura, allestita all’interno del parco giochi di Piazza Garibaldi, al Centro di Tivoli, è stata acquistata attraverso una raccolta fondi organizzata da parte de “Il Sogno Onlus”, associazione nata per volontà del dottor Carlo Ricci e di altre sostenitrici del progetto come le ex infermiere del Reparto Pediatria Nicolina Boccolini, Lillia Poggi, Teresa Calabrese, Raffaella Giannone, Alda Terenzi e Monica Melania Martone.