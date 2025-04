GUIDONIA – Film, dibattiti e trekking urbano per celebrare gli 80 anni dalla Liberazione

In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, la Sezione ANPI “Concetta Piazza” di Guidonia Montecelio e l’associazione Oltre Il Ponte APS promuovono un ricco programma di iniziative pensato per coinvolgere cittadine e cittadini di ogni età in un percorso di memoria attiva e consapevole.

Due giornate di eventi – il 24 e il 25 aprile 2025 – per riaffermare l’attualità dei valori della Resistenza e della Costituzione, attraverso linguaggi diversi: il cinema documentario, il dibattito pubblico, il trekking urbano nei luoghi della memoria e la condivisione conviviale di musica e racconti.

Il programma

– Giovedì 24 aprile, alle ore 18:00 presso il Teatro Chisciotte di Montecelio, si terrà la proiezione del documentario “Fascist Legacy”, un’opera rara e coraggiosa che affronta le responsabilità dell’Italia coloniale e fascista.

Seguirà un dibattito con Maurizio Zanchi, antropologo ed esperto di colonialismo, e con Lino Imperiali, Presidente onorario della Sezione ANPI di Palombara Sabina e familiare di testimoni della strage di Addis Abeba del 1937.

– Venerdì 25 aprile, come da tradizione, la giornata si aprirà con le commemorazioni ufficiali e la deposizione delle corone ai caduti.

Alle 17:30, partenza dalla stazione ferroviaria di Guidonia per il trekking urbano – “Sulla strada della memoria”, un itinerario partecipato attraverso i luoghi simbolo della storia locale e della Resistenza.

A chiudere la giornata, dalle 19:00 presso Ecofficina Cocktail Bar (Viale Roma 245b, Guidonia), una serata conviviale con apericena e musica dal vivo, insieme al collettivo Accentrica Storytelling.

Una memoria viva, condivisa, per tutte e tutti

«Celebrare l’80° anniversario della Liberazione significa fare spazio al racconto delle storie che hanno fondato la nostra democrazia – dichiarano congiuntamente i presidenti delle due associazioni promotrici – ma anche rilanciare l’impegno quotidiano per i diritti, la giustizia sociale e la partecipazione civica. Con questo programma vogliamo rendere la memoria un patrimonio vivo, accessibile e intergenerazionale».

Con queste iniziative, Oltre Il Ponte APS e la Sezione ANPI “Concetta Piazza” rinnovano il proprio impegno nella valorizzazione della storia locale, nella promozione della cultura democratica e nella costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole, aperta al confronto e alla solidarietà.

Per informazioni: anpi.guidonia@gmail.com