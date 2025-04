TIVOLI - Lotta Libera, Michelle Cecca è Campionessa Italiana Under 17 a soli 13 anni

Ha soltanto 13 anni, ma è riuscita a battere atlete di tre anni più grandi.

Così sabato 12 aprile Michelle Cecca ha conquistato il primo posto ai Campionati Italiani di Lotta Libera Under 17 di Lotta Libera organizzati dalla Fijlkam al PalaPellicone di Ostia Lido.

Michelle Cecca tra il papà Guglielmo e il maestro Stefano Robotti

La giovanissima atleta della “Team-Made” di Campolimpido, allenata dal papà Guglielmo Cecca e dal maestro Stefano Robotti, con grinta, talento e determinazione, ha dimostrato che l’età è solo un numero quando ci sono passione e duro lavoro.

Un risultato straordinario che conferma il talento di Michelle Cecca, la quale a marzo 2024 a soli 12 anni si era imposta ai Campionati Italiani di Lotta Libera Under 15 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Ai Campionati Italiani di Lotta Libera Under 17 di sabato scorso hanno partecipato altri due atleti della “Team-Made” di Campolimpido: si tratta di Alessio Volpe, che ha chiuso al quarto posto, e di Riccardo Ricci, classificatosi decimo.

“Anche se il podio non è arrivato – è l’augurio del maestro Guglielmo Cecca – il vostro impegno in gara e durante ogni allenamento è motivo di orgoglio per tutti noi!

Bravi ragazzi, continuate così!”.