MONTEROTONDO – Valerio Mastandrea presenta “Nonostante”

Stasera, martedì 15 aprile, alle ore 21,30 Valerio Mastandrea sarà al “Cine Mancini” di Monterotondo per presentare “Nonostante”, il suo secondo film da regista in cui dirige interpreti di grande spessore, come la coprotagonista Dolores Fonzi, Lino Musella, Giorgio Montanini, Barbara Ronchi, Luca Lionello e Laura Morante.

Il secondo film da regista di Valerio Mastandrea è dedicato a chi non si fa spaventare dalle emozioni.

Nel film Mastandrea scrive, dirige, interpreta. E lo fa con con profondità, a esplorare quello che nella vita conta davvero, l’amore.

Un’opera delicata, leggera ma struggente che parla della vita, di come starci dentro davvero, di come accogliere ciò che accade e accettare anche la fine delle cose.

Nel film c’è il tocco leggero e malinconico dell’assurdo ma anche il realismo magico delle cose non dette e dei ricordi.

Attraverso un’atmosfera anche giocosa, ogni espressione e ogni pausa contribuiscono a delineare il ritratto di un’umanità fragile, combattuta tra il desiderio di cambiamento e la paura di affrontarlo.

La fragilità viene raccontata non come un limite, ma come un’opportunità, un valore puro per scoprire la parte migliore di sé.

Prevendita consigliata!! Biglietti disponibili online e in biglietteria.