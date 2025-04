GUIDONIA – Un video per celebrare il genio di Marconi: premiati i talenti del “Volta”

Un importante riconoscimento è stato attribuito alla classe quinta A indirizzo Elettronica dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Alessandro Volta” di Guidonia, che ha ricevuto una Menzione Speciale al Merito dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.

Il prestigioso premio è stato conferito martedì 15 aprile nell’ambito della partecipazione al concorso “Marconi: la giovane storia del wireless”, ideato e promosso in occasione del 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi.

Il concorso, organizzato in collaborazione con il CNR e Rai Radio Kids, RaiPlaysound, Rai Radio Techetè e Rai Scuola, ha coinvolto oltre 2.000 partecipanti di tutte le province del Lazio.

Le scuole hanno partecipato a incontri formativi che hanno esplorato temi tecnologico-scientifici e storico-artistico-culturali.

Gli studenti dell’Istituto “Alessandro Volta” di Guidonia hanno ottenuto la Menzione Speciale nella Categoria Senior.

Guidati dal Professor Andrea Petrini, docente di Elettronica, e dalla Professoressa Chiara Dionisi, docente di Lettere e Tutor PCTO, con l’appoggio della Dirigente Scolastica Maria Cristina Berardini e del suo collaboratore per la sede di Guidonia Professor Massimiliano De Sena, gli alunni hanno presentato una video-relazione dal titolo “La storia si TRASMETTE: una storia SENZA FILO”.

La premiazione si è svolta presso la sede della Direzione Generale dell’USR a Roma, dove gli studenti hanno avuto l’opportunità di mostrare il frutto del loro impegno e della loro creatività.

Il progetto ha visto gli alunni realizzare, sotto la guida del Professor Petrini, il primo dispositivo di trasmissione di Guglielmo Marconi, il Telegrafo con brevetto numero 5028 del 5 marzo 1896.

Il lavoro non solo ha permesso agli studenti di approfondire la storia della comunicazione, ma ha anche offerto loro l’opportunità di mettere in pratica le competenze tecniche acquisite durante il percorso di studi.

In collaborazione con la Professoressa Dionisi, i ragazzi della quinta A hanno girato e prodotto un video che illustra la storia del telegrafo e ne spiega il funzionamento, unendo così teoria e pratica in un progetto multidisciplinare.

Il video sarà proiettato il 5 giugno 2025 nell’Auditorium della sede di Guidonia, durante la giornata di chiusura dell’Anno Scolastico 2024-2025, un momento che promette di essere emozionante e significativo per tutti.

La Menzione Speciale al Merito rappresenta non solo un riconoscimento per il lavoro svolto, ma anche un incentivo per gli studenti a continuare a esplorare e innovare nel campo dell’elettronica e della comunicazione.

La classe quinta A dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Alessandro Volta” di Guidonia dimostra così che la passione e l’impegno possono portare a risultati straordinari, contribuendo a scrivere una nuova pagina nella storia della tecnologia.