Molto probabilmente il masso è venuto giù a causa delle piogge e per fortuna è precipitato in un’area senza costruzioni.

Ma i sopralluoghi degli esperti hanno accertato che il costone tufaceo potrebbe crollare ancora.

Il masso crollato dal costone tufaceo di via del Pisciarello a Palombara Sabina

Per questo il sindaco di Palombara Sabina Alessandro Palombi con l’ordinanza numero 47 firmata il 24 marzo scorso ha imposto a tre residenti la messa in sicurezza del terreno in via del Pisciarello, nelle campagne del borgo sabino.

Il provvedimento è indirizzato a M. R., 50 anni, proprietaria di un appartamento, e a Martina Mureddu, 36 anni, e Valentina Bufalieri, 29, comproprietarie di un secondo immobile adiacente, entrambi realizzati dai precedenti proprietari dopo aver sbancato una collina.

Entro e non oltre 60 giorni dalla notifica le tre donne dovranno ripristinare le condizioni di sicurezza del costone tufaceo sotto la guida di un tecnico abilitato esperto del settore adottando tutte le necessarie misure di sostegno capaci di ridurre e eliminare il pericolo crollo.

L’ordinanza del sindaco Palombi è stata emessa a seguito dell’intervento dai vigili del fuoco di Montelibretti nel pomeriggio del 15 febbraio scorso.

Chiamati da Martina Mureddu, i vigili del fuoco hanno che presumibilmente a causa delle piogge un masso si è distaccato cadendo nel terrapieno del terreno sottostante a quello della 36enne.

Un terrapieno protetto da muro di spinta in cemento che ha evitato danni a persone e a strutture.

Una parte dell’area transennata dai vigili del fuoco di Montelibretti

Secondo i vigili del fuoco, al momento non sono stati individuati altri massi in procinto di cadere, tuttavia al termine dell’intervento è stata transennata l’area del terrapieno dove è caduto il masso ed è stato transennato il terreno soprastante di proprietà di un vicino fino all’esecuzione di lavori di ripristino immediati e di messa in sicurezza.

A certificare la necessità di intervenire per la messa in sicurezza del costone tufaceo attraverso opere di consolidamento/stabilizzazione è stato il sopralluogo effettuato il 3 marzo dagli agenti della Polizia Locale e dal geometra dell’Ufficio tecnico del Comune di Palombara Sabina.

Nell’ordinanza il sindaco Alessandro Palombi ha avvertito le tre residenti e proprietarie delle due abitazioni che nel caso in cui i lavori non vengano eseguiti entro il termine dei 60 giorni verrà informata la Procura di Tivoli per l’accertamento di tutte le eventuali responsabilità.

Sempre nel caso di inottemperanza il sindaco di Palombara Sabina firmerà un’ordinanza di sgombero cautelativo dalle due abitazioni ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità.