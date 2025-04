GUIDONIA – Corso per insegnare agli anziani l’uso del defibrillatore

Sono installati in dieci degli undici Centri anziani presenti sul territorio. Ma ora è necessario mettere in condizione i frequentatori di poterli utilizzare e intervenire efficacemente in attesa dei soccorsi.

Per questo il Comune di Guidonia Montecelio ha organizzato un corso di formazione dedicato agli iscritti nei centri anziani gestiti da Associazioni di Promozione Sociale che hanno stipulato regolare convenzione con l’Ente.

Lo stabilisce la determina numero 38 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata mercoledì 2 aprile dal dirigente alle Politiche sociali Aldo Cerroni.

Con l’atto viene affidato il servizio “Centri Anziani Cardioprotetti, formazione per l’uso dei defibrillatori” alla Organizzazione di Volontariato “Volontario per te-ODV” con sede legale a Roma.

Il 28 marzo la Onlus ha presentato un progetto di formazione per l’uso dei defibrillatori con un preventivo a titolo di rimborso spese pari a 850 euro.