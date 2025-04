Eccellenza. La Tivoli batte il Certosa e continua a sorridere

In una giornata storica per il calcio della nostra zona, mentre a Guidonia si festeggia la promozione in Serie C, la Tivoli Calcio 1919 risponde presente. Oggi, 27 aprile, allo Stadio Olindo Galli, gli amaranto hanno vinto per 2-1 contro il Certosa, regalando un’altra gioia ai propri tifosi.

La squadra di Mister Lombardo voleva fortemente proseguire la propria striscia positiva, e così è stato: questa volta, però, non un semplice pareggio, ma una vittoria piena che porta entusiasmo e orgoglio.

Nonostante la zona playoff sia ormai aritmeticamente fuori portata, la Tivoli ha dimostrato di voler onorare la maglia fino all’ultimo minuto di campionato.

La partita ha visto i tiburtini determinati sin dal primo minuto, pronti a combattere su ogni pallone. Le reti decisive portano la firma di Proietti e Covarelli, protagonisti di una gara intensa e concreta.

Il successo di oggi è un segnale chiaro: la Tivoli Calcio, società storica del nostro territorio che ha già assaporato il calcio professionistico in passato, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Con il Guidonia Montecelio che approda in Lega Pro, la fame di risalita si farà ancora più forte.

Il messaggio che arriva dal campo è inequivocabile: questa squadra è pronta a ripartire, con la voglia di costruire un futuro ambizioso e di regalare nuove emozioni ai suoi tifosi.

Due giornate ancora da vivere con orgoglio, ma la testa è già al futuro: la Tivoli non molla mai.

(Daniele Di Cerbo)