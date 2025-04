La Tivoli Calcio 1919 applaude il Guidonia

Oggi la Tivoli Calcio 1919 ha dato un’altra dimostrazione della propria maturità e del suo stile, non solo in campo ma anche fuori, nel mondo del calcio e dei valori sportivi.

Con un gesto di grande fair play, la società tiburtina ha voluto pubblicamente congratularsi con il Guidonia Montecelio 1937 FC per la storica promozione in Lega Pro, ricordando anche il proprio glorioso passato professionistico.

Sui propri canali social ufficiali, la Tivoli ha diffuso il seguente comunicato:

“Sincere congratulazioni al 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐜𝐞𝐥𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟑𝟕 per aver raggiunto uno storico traguardo.

Chi come noi, lo ha a suo tempo vissuto, ne conosce la portata in tema di impegno, sacrifici, dedizione.A maggior ragione vi rinnoviamo i nostri complimenti per aver dato a questo territorio lustro, anche in ambito sportivo”

Un messaggio carico di sportività, rispetto e orgoglio territoriale, che sottolinea ancora una volta come la Tivoli Calcio 1919 sia un punto di riferimento non solo per i propri tifosi ma per tutto il panorama calcistico locale.

Chissà che in un futuro prossimo non si possa sognare ancora più in grande: due squadre del nostro territorio tra i professionisti.

Per ora, è tempo di festeggiare il successo del Guidonia e di lavorare per riportare anche la Tivoli Calcio ai livelli che storicamente le appartengono.

(Daniele Di Cerbo)