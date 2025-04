Il personale dell’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Guidonia Montecelio, su segnalazione della Polizia Locale, è intervenuto per mettere in sicurezza un tratto di strada che potrebbe essere interessato da un cedimento causato da un pozzetto delle fogne in via Bellegra, a Setteville Nord di Guidonia.

ACEA Fogne è stata informata della problematica e sollecitata a intervenire con la massima urgenza.