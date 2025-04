GUIDONIA – Asfalto colabrodo, via al ripristino della pavimentazione stradale

Da questa mattina, lunedì 28 aprile, sono in corso di svolgimento i lavori di rifacimento della pavimentazione in via Bari, a Villalba di Guidonia, nel tratto compreso tra via Lucania e piazza della Repubblica.

Lo annuncia in una nota l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

Secondo la nota, dopo l’intervento sulla condotta fognaria realizzato da Acea Fogne, e il successivo ripristino stradale, il settore Lavori pubblici sta procedendo al rifacimento del restante tratto della pavimentazione.

Sempre questa mattina, l’assessore ai Lavori pubblici Mario Proietti, insieme ai tecnici dell’assessorato, ha effettuato una verifica sui lavori eseguiti da Enel in via Garibaldi, via Mazzini e via Rosolino Pilo.

Concluso l’intervento di potenziamento della linea elettrica, si procede al rifacimento del manto stradale.