GUIDONIA – Pensionata italiana vince un milione di euro al “Million Day”

La Dea Bendata passa ancora a Guidonia Montecelio. E stavolta ha permesso ad un abitante in borgata di centrare una combinazione vincente che gli ha svoltato la vita.

La “Tabaccheria Acquaviva” di Via Palmiro Togliatti 1, all’Albuccione di Guidonia

Così sabato 26 aprile presso la “Tabaccheria Acquaviva” di Via Palmiro Togliatti 1, all’Albuccione, è stato vinto un milione di euro al “MillionDAY”, una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5 numeri compresi tra l’1 e il 55.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la Fortuna è passata nel quartiere popolare alla periferia di Guidonia con l’estrazione delle ore 13.00 del “MillionDay”.

Alle 12,25 presso la ricevitoria di Maria Acquaviva è stata infatti giocata una schedina da due euro con la combinazione magica: 5, 38, 41, 51 e 54.

La titolare della tabaccheria Maria Acquaviva insieme allo staff

Sabato scorso 3 maggio Lottomatica ha comunicato alla titolare la prima vincita record per l’attività commerciale.

“Finora la somma più alta vinta era stata di 27 mila euro con un terno e tre ambi al Lotto – racconta la 38enne Maria Acquaviva, titolare da 14 anni dell’omonima tabaccheria – Due mesi fa 18 mila euro al “10 e Lotto” e infine alcuni gratta e vinci dell’importo massimo di 10 mila euro”.

“Non so chi sia il vincitore – aggiunge Maria Acquaviva – so soltanto che i clienti che giocano al MillionDay sono soprattutto pensionati italiani del posto, in particolare le signore”.

La titolare della tabaccheria di via Tiburtina a Settecamini Valentina Iannello e lo staff

Vale la pena ricordare che nello stesso pomeriggio di sabato 26 aprile, un fortunato giocatore ha vinto 500 mila euro con un gratta e vinci “Numerissimi” acquistato presso la tabaccheria interna al “Big Ben Cafè”, storico bar di Via Tiburtina 1383, a Settecamini (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il protagonista della storia a lieto fine è un 60enne italiano residente a Settecamini, professione fabbro e cliente abituale del “Big Ben Cafè”.

Due curiosità in questa storia a lieto fine.

Proprio sabato 26 aprile la titolare della tabaccheria, Valentina Iannello, aveva festeggiato i suoi 33 anni insieme alla mamma Anna Zappone, la 55enne direttrice del “Bar Baba Yoga” di via di Campolimpido 2/d, a Villanova di Guidonia.

Anna Zappone, mamma di Valentina Iannello e titolare del “Bar Baba Yoga” di Villanova di Guidonia

Un altro locale dove soltanto sei giorni prima è transitata la Dea Bendata.

Domenica 20 aprile, nel giorno di Pasqua, un 70enne pensionato italiano ha infatti vinto 100 mila euro con un gratta e vinci “Doppia Sfida Super” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).