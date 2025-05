TIVOLI - Giubileo, 1,5 milioni di euro per migliorare la viabilità in Centro

L’obiettivo è potenziare e migliorare la viabilità pedonale e veicolare e della sosta urbana.

Il Comune di Tivoli dà il via ai lavori finanziati dal Governo in occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025.

Lo stabilisce la determina numero 1183 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata mercoledì 30 aprile dal dirigente ai Lavori pubblici Tullio Lucci.

Con la determina il Comune prende atto delle risultanze della gara a procedura negoziata gestita dalla Centrale Unica di Committenza IX Comunità Montana del Lazio nell’ambito della quale è stata proposta l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo alla “Sabina Appalti Srl” di Artena: l’impresa edile di proprietà della 72enne imprenditrice Alessandra Talone ha infatti offerto un ribasso del 7% sull’importo a base d’asta di un milione 420 mila euro dichiarandosi disponibile a svolgere i lavori per una somma pari a 1.324.928,16.

L’intervento relativo al potenziamento dei servizi ricettivi del comune di Tivoli è stato finanziato dal Consiglio dei ministri l’8 giugno 2023 per un importo complessivo di 2 milioni 100 mila euro.

A gennaio 2024 i servizi tecnici relativi alla progettazione ed alla fase esecutiva sono stati affidati alla Società “Resting Srl” di Capracotta, in provincia di Isernia, per un importo totale di 121.583,75.

Il progetto di “potenziamento e miglioramento della viabilità pedonale e veicolare e della sosta urbana” si divide in quattro segmenti che verranno realizzati dalla “Sabina Appalti Srl” di Artena, azienda con 21 anni di esperienza nel settore edile amministrata dal 56enne imprenditore Sergio Uras.

Il primo segmento è l’asse di collegamento tra la Stazione Ferroviaria e il Centro Storico e prevede interventi di miglioramento e riqualificazione del lungo viale alberato che costeggia anche il Parco della Vestale Cossinia e interventi di riqualificazione del cosiddetto Parco “della Villetta” con rifacimento degli arredi green (panchine, aiuole etc).

Il secondo segmento è l’asse di collegamento tra la Stazione Ferroviaria e il parcheggio G. Impastato e prevede opere di riqualificazione della passeggiata pedonale che scende dal piazzale della Stazione fino al Ponte della Pace con eliminazione della vegetazione selvatica.

Sul Ponte della Pace verrà realizzato un impianto di illuminazione artistica.

Rientrano nel progetto anche la messa in sicurezza della scala che sale fino a viale Roma e della passeggiata che collega il Ponte al parcheggio.

Il terzo segmento riguarda la realizzazione di una vera e propria area camper, con tutte le attrezzature connesse, nel grande parcheggio Giuseppe Impastato, con riqualificazione completa dell’area, rifacimento della pavimentazione e sistemazione del verde.

Il quarto e ultimo segmento è quello che riguarda il miglioramento della viabilità del nodo della rotatoria di Largo San Giovanni.

Sono previste la messa in sicurezza della rampa che sale dal parcheggio Giuseppe Impastato verso l’ospedale e la sistemazione dell’impianto semaforico intelligente, nonché la sistemazione dell’area antistante l’importante chiesa affrescata di San Giovanni, anche sulla base degli studi effettuati dai tecnici del traffico e dalla Polizia Locale di Tivoli.