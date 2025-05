GUIDONIA - Far West in piazza della Repubblica, romeno accoltellato

Per mesi è stata sorvegliata speciale con la presenza delle forze dell’ordine e le telecamere di videosorveglianza attivate.

Tuttavia piazza della Repubblica, a Villalba, quartiere di Guidonia Montecelio, è stata di nuovo teatro dell’ennesimo fatto di sangue nella tarda serata di giovedì primo maggio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le 23,30 Ionut Andrei N., un 35enne romeno senza fissa dimora, è stato accoltellato al torace al termine di una lite verbale.

Pare che l’uomo sia stato prima derubato del cellulare davanti ad un bar della piazza e che abbia iniziato a discutere con un giovane di apparente nazionalità nordafricana.

La lite si è protratta in via Tiburtina sfociando in via Dorandi Petri, dove il romeno è stato colpito da un fendente.

L’uomo è stato trasportato da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli dove è stato trattenuto in osservazione.

La prognosi è di 30 giorni.

Indagano gli agenti del Commissariato di Tivoli.