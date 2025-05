TIVOLI – Dopo 50 anni riaperta al pubblico la Grotta di Diana

“Dopo cinquant’anni di chiusura, questo luogo di rara bellezza torna finalmente accessibile grazie a un attento lavoro di restauro che restituisce alla Comunità e ai turisti un angolo suggestivo, ricco di storia e fascino – si legge in un comunicato del Comune di Tivoli – Un sentito grazie al Direttore dell’Istituto Villae, Andrea Bruciati, per la visione e la cura costante nel valorizzare il nostro straordinario patrimonio culturale e alla Maison Fendi, per aver creduto in questo progetto, contribuendo concretamente alla rinascita di un sito di eccezionale valore artistico.