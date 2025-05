SANT’ANGELO ROMANO – “La Coppa d’Oro”, il trofeo internazionale dedicato all’arte della pizza

Il 9 giugno 2025, presso la storica pizzeria La Coppa d’Oro, in Via Palombarese, km 24 a Sant’Angelo Romano, si terrà il Trofeo Internazionale “La Coppa d’Oro”, una manifestazione di respiro nazionale e internazionale che celebra il mondo della pizza in tutte le sue sfumature.

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: valorizzare l’arte bianca, dare voce a pizzaioli affermati e giovani emergenti, e allo stesso tempo ispirare le nuove generazioni a intraprendere questo meraviglioso mestiere, fatto di passione, tecnica, creatività e sacrificio.

Le categorie in gara:

Pizza romana al mattarello

Pizza in pala

Pizza in teglia

Pizza ripiena

Pizza napoletana

Supplì e fritti

Una giuria d’eccezione, composta da grandi nomi della gastronomia e dello spettacolo: Gabriele Bonci, Luciano Sorbillo, Andy Luotto, Laura Ravaioli, Mauro Poddi

I rappresentanti della Guida Peperoncino Rosso

Ospiti speciali e tecnici del settore

Grande attenzione verrà riservata anche alla formazione, grazie alla preziosa collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Palombara Sabina, che parteciperà attivamente con i suoi studenti e i docenti Antonio Romano e Antonello Minniti, portando sul campo un contributo concreto all’educazione professionale.

A condurre la giornata, due volti noti della radio e dello spettacolo: Daniele Mostini, speaker di Centro Suono Sport FM 101.5, e Amanda Panella, conduttrice e showgirl.

L’evento non sarà solo competizione, ma anche spettacolo, formazione, promozione del territorio e dei prodotti d’eccellenza. Vuole essere un messaggio positivo per i giovani: la pizza è cultura, è identità, è un’opportunità professionale concreta per costruire il proprio futuro con le mani, il cuore e la testa.

I vincitori di ogni categoria saliranno a bordo di MSC Crociere per la quinta edizione di Navigando con Gusto 2026.

